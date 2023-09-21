Жорж Сен-Пьер показал актуальную физическую форму после трёхдневного голодания

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, легендарный канадец Жорж Сен-Пьер разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Снимки были сделаны после трёхдневного голодания. В настоящий момент Сен-Пьеру 42 года.
«Позирование после 72-часового голодания поможет вам выглядеть лучше. Пора поесть», — написал Сен-Пьер.
Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера
Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера
Знаменитый канадец провёл в смешанных единоборствах 28 поединков, в которых одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения. В последний раз Жорд выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил представителя Великобритании Майкла Биспинга.
Звёзды смешанных единоборств, которые сдавались после приёмов соперника:
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