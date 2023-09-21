«После хороших спаррингов». Сергей Павлович показал фото со сборов

Известный российский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с тренировочного сбора.

«После хороших спаррингов», — написал Павлович.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Ранее сообщалось, что Сергей станет запасным в титульном поединке между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем. Бой состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Павловичу 31 год. Россиянин выступает в промоушене Даны Уайта с ноября 2018 года. В последнем поединке, прошедшем в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде.

Настоящий десантник и рекордсмен UFC. Факты о Сергее Павловиче: