Реванш между Тактаровым и Монсоном по правилам ММА отменён
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Повторный поединок между ветеранами смешанных единоборств Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым отменили. Об этом рассказал сам Монсон.
«Бой не состоится», – приводит слова Монсона ТАСС.
Бойцы должны были провести поединок по правилам ММА 29 сентября.
В первом бою, который состоялся по правилам бокса, была зафиксирована ничья. По окончании противостояния оба спортсмена выразили желание встретиться для поединка по правилам смешанных единоборств.
В настоящий момент Тактарову 56 лет. На его счету 17 побед, пять поражений и две ничьих. Монсону 52 года. В смешанных единоборствах он провёл 80 поединков, 61 из которых завершился его победой.
Вячеслав Дацик ответил на вызов Джеффа Монсона:
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