Реванш между Тактаровым и Монсоном по правилам ММА отменён

Повторный поединок между ветеранами смешанных единоборств Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым отменили. Об этом рассказал сам Монсон.

«Бой не состоится», – приводит слова Монсона ТАСС.

Бойцы должны были провести поединок по правилам ММА 29 сентября.

В первом бою, который состоялся по правилам бокса, была зафиксирована ничья. По окончании противостояния оба спортсмена выразили желание встретиться для поединка по правилам смешанных единоборств.

В настоящий момент Тактарову 56 лет. На его счету 17 побед, пять поражений и две ничьих. Монсону 52 года. В смешанных единоборствах он провёл 80 поединков, 61 из которых завершился его победой.

Вячеслав Дацик ответил на вызов Джеффа Монсона: