Джо Роган назвал бойца UFC, получающего недостаточное признание

Известный комментатор UFC Джо Роган высказался о бывшем чемпионе промоушена Даны Уайта Деметриусе Джонсоне.

«Это отстой! Такие бойцы не ценятся, потому что они слишком маленькие. Он лучший – самое прекрасное воплощение ММА, которое я когда-либо видел. Он потрясающий. И, кроме того, он действительно замечательный парень», — сказал Роган в Fight Companion podcast.

В общей сложности Джонсон провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 25 побед (пять нокаутом), потерпел четыре поражения, а один поединок завершил вничью.

Ранее Деметриус прокомментировал результат титульного реванша в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, который состоялся 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

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