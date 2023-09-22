Джо Роган назвал бойца UFC, получающего недостаточное признание

Известный комментатор UFC Джо Роган высказался о бывшем чемпионе промоушена Даны Уайта Деметриусе Джонсоне.
«Это отстой! Такие бойцы не ценятся, потому что они слишком маленькие. Он лучший – самое прекрасное воплощение ММА, которое я когда-либо видел. Он потрясающий. И, кроме того, он действительно замечательный парень», — сказал Роган в Fight Companion podcast.
В общей сложности Джонсон провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 25 побед (пять нокаутом), потерпел четыре поражения, а один поединок завершил вничью.
Ранее Деметриус прокомментировал результат титульного реванша в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, который состоялся 17 сентября в Лас-Вегасе (США).
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
- 22 сентября 2023
-
17:13
-
16:52
-
16:48
-
16:32
-
16:23
-
16:14
-
16:12
-
15:48
-
15:47
-
15:31
-
15:15
-
15:08
-
14:17
-
14:05
-
13:15
-
12:59
-
12:38
-
12:27
-
11:54
-
11:42
-
11:14
-
10:25
-
10:24
-
09:33
-
00:21
- 21 сентября 2023
-
23:49
-
23:27
-
22:42
-
22:21
-
21:41
-
21:20
-
20:59
-
20:38
-
20:02
-
19:21