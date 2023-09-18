Деметриус Джонсон назвал свой счёт в реванше Шевченко — Грассо

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон прокомментировал результат титульного реванша в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо, который состоялся вчера, 17 сентября, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, поединок между бойцами прошёл всю отведённую дистанцию, пять раундов, и завершился вничью, что вызвало споры.

«Моя интуиция подсказывает мне, что Шевченко победила со счётом 3-2», — написал Джонсон в социальных сетях.

Валентине Шевченко 35 лет. Уроженка Киргизии дебютировала в престижнейшей организации мира в 2015 году и в декабре 2018-го завоевала чемпионский титул в наилегчайшем весе. Реванш с Алексой Грассой стал для Шевченко 11-м чемпионским боем в карьере.