Штырков — о бое с Минаковым: некоторые хотят, чтобы меня сразу в морг вывезли?

Известный боец смешанного стиля Иван Штырков поделился своими мыслями о возможности провести бой с бывшим чемпионом Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянином Виталием Минаковым.

«Бой с Минаковым? Он весит 130 килограммов. Я так понял, многие хотят, чтобы Штыркова сразу в морг вывезли после какого-нибудь боя?» – передаёт слова Ивана Штыркова корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.

Последний бой Виталий Минаков провёл в октябре 2021 года на турнире Bellator 269 в Москве, потерпев поражение от Саида Совмы.

Напомним, вчера, 22 сентября, было подписано соглашение между AMC Fight Nights и RMC во время пресс-конференции в Екатеринбурге, по которому Штырков и Минеев 18 ноября 2023 года проведут поединок по правилам кикбоксинга.