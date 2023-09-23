Штырков — о бое с Минаковым: некоторые хотят, чтобы меня сразу в морг вывезли?
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Известный боец смешанного стиля Иван Штырков поделился своими мыслями о возможности провести бой с бывшим чемпионом Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянином Виталием Минаковым.
«Бой с Минаковым? Он весит 130 килограммов. Я так понял, многие хотят, чтобы Штыркова сразу в морг вывезли после какого-нибудь боя?» – передаёт слова Ивана Штыркова корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.
Последний бой Виталий Минаков провёл в октябре 2021 года на турнире Bellator 269 в Москве, потерпев поражение от Саида Совмы.
Напомним, вчера, 22 сентября, было подписано соглашение между AMC Fight Nights и RMC во время пресс-конференции в Екатеринбурге, по которому Штырков и Минеев 18 ноября 2023 года проведут поединок по правилам кикбоксинга.
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