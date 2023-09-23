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«Смехопанорама». Харитонов критично высказался о бое Тактарова и Монсона

«Смехопанорама». Харитонов критично высказался о бое Тактарова и Монсона
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Именитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал боксёрский поединок ветеранов MMA Олега Тактарова и Джеффа Монсона.

«Смехопанорама. Не нравится такое. Люди ушли и плевались. Вышло не пойми что», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой между 56-летним Тактаровым и 52-летним Монсоном состоялся 18 августа. Тогда была зафиксирована ничья. По окончании противостояния оба спортсмена выразили желание встретиться для поединка по правилам смешанных единоборств. Повторный поединок по правилам ММА был назначен на 29 сентября, но на этой неделе стало известно, что бой не состоится. Об этом рассказал сам Джефф Монсон.

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