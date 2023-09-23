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Сергей Харитонов высказался о возможном реванше с Александром Емельяненко

Сергей Харитонов высказался о возможном реванше с Александром Емельяненко
Сергей Харитонов
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Именитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал возможный реванш с известным бойцом Александром Емельяненко.

«Мне он вообще не интересен. Если кто-то готов заплатить денег за то, как я избиваю алкоголика, пожалуйста. Напинаем пинков ему. Ну, в целом, я готов участвовать в подобном. Если деньги готов кто-то платить. Поучаствует, похохочем, посмеёмся», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой между Харитоновым и Емельяненко прошёл 10 сентября 2006 года на турнире PRIDE Final Conflict Absolute. Победу одержал Емельяненко.

Отметим, что раньше спортсмены были друзьями и даже жили в одной комнате, пока Александр вместе с братом Фёдором не решил покинуть команду Russian Top Team в 2003 году.

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