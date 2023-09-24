Оскар де ла Хойя — о наследии: титулы и пояса, конечно, хорошо, но главное для меня другое

Олимпийский чемпион 1992 года по боксу Оскар де ла Хойя рассказал о том, что считает действительно важным в своей жизни.
«Мне 50 лет. Знаете, наступает время, когда я спрашиваю себя: «Когда я смогу просто успокоиться?»
Все мои пояса, включая золотую медаль, все эти трофеи — это, конечно, великое наследие. Люди, смотрящие со стороны, говорят: «Боже мой, ты такой опытный». Но моим наследием будут отношения, которые я поддерживаю, о которых забочусь и которые проживаю с Холли.
Я обожаю это, потому что, когда мне исполнится 85 лет, я посмотрю ей в глаза и скажу: «Мы сделали это. Мы сделали это». Это будет моим наследием. Это то, чего я хочу от своей жизни.
Являются ли дети моим наследием? Абсолютно. Они молодые люди. Они будут жить своей собственной жизнью и совершать свои собственные ошибки. Я всегда буду здесь, чтобы дать им совет. Я всегда буду здесь, чтобы любить их, обнимать их и говорить им, что я всегда буду здесь», – приводит слова де ла Хойи World Boxing News.
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