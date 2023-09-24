Тедди Атлас назвал бойца, являющегося «лицом современного бокса»
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Известный американский тренер Тедди Атлас назвал бойца, который, по его мнению, является лицом современного бокса.
«Ещё одна проблема с критикой Фьюри заключается в том, и я знаю, что это, вероятно, разозлит некоторых людей… Можно заявить, что он является лицом современного бокса.
Фьюри – чемпион в супертяжёлом весе, он самый громкий парень, и он лучше всех раскручивает себя. Практически невозможно не увидеть или не услышать что-то о нём. И как избавиться от парня, который во многих отношениях является звездой франшизы?» — сказал Атлас в интервью YouTube-каналу Pro Box TV.
Ранее бывший спарринг-партнёр Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера сравнил силу их удара.
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