Названы следующий возможный соперник Андрея Орловского и дата боя

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Андрей Орловский в следующем поединке встретится с Вальдо Кортес-Акостой. Бой состоится 13 января на турнире UFC Vegas 83. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Марсель Дорф. По сведениям источника, бой пройдёт на турнире UFC Vegas 83 13 января.

В последнем бою Орловский встречался с Дон'Тэйл Мэйсом и проиграл ему техническим нокаутом во втором раунде. В общей сложности на счету Андрея в ММА 34 победы и 22 поражения.

Кортес-Акоста последний поединок проводил на турнире UFC Fight Night 225, где победил нокаутом в первом раунде Лукаша Бжеского. В его активе десять побед и одно поражение.

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