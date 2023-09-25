Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Названы следующий возможный соперник Андрея Орловского и дата боя

Названы следующий возможный соперник Андрея Орловского и дата боя
Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Андрей Орловский в следующем поединке встретится с Вальдо Кортес-Акостой. Бой состоится 13 января на турнире UFC Vegas 83. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Марсель Дорф. По сведениям источника, бой пройдёт на турнире UFC Vegas 83 13 января.

В последнем бою Орловский встречался с Дон'Тэйл Мэйсом и проиграл ему техническим нокаутом во втором раунде. В общей сложности на счету Андрея в ММА 34 победы и 22 поражения.

Кортес-Акоста последний поединок проводил на турнире UFC Fight Night 225, где победил нокаутом в первом раунде Лукаша Бжеского. В его активе десять побед и одно поражение.

Боец MMA Орловский зажёг огнемёт на улице:

Материалы по теме
Уходить нужно вовремя. 44-летнего Орловского снова разбили в UFC
Уходить нужно вовремя. 44-летнего Орловского снова разбили в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android