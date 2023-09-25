Тренер Гассиева рассказал, как Мурат воспринял поражение от Усика

Виталий Сланов, тренер российского боксёра Мурата Гассиева, рассказал, что его подопечный спокойно воспринял поражение в поединке с украинцем Александром Усиком. Спортсмены встречались в финале Всемирной боксёрской суперсерии в 2018 году.

«Это нужно у Мурата спросить. Мне как тренеру неважно – «ноль» или «единица». Для меня лично его первое поражение стало большим стрессом. А он как-то расслабленно это воспринял. Он не был спокоен, но он успокаивал меня. Мы не видим, что внутри происходит у боксёра. Мы с ним ни разу не разговаривали о том, как он ощущает себя после поражения. Это его дело, я в эти психологические игры не играю. Он мужчина, всё достойно воспринимает», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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