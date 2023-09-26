Тренер Гассиева поделился мнением о потенциальном бое Бетербиева и Бивола

Виталий Сланов, тренер российского экс-чемпиона мира Мурата Гассиева, высказался о возможном поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественниками Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO) и Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO).

«Супербой. Такие поединки нужно проводить. Два супербойца. И Мурат мог не боксировать с Усиком. Лет 15 выигрывал бы Балагунов, был бы чемпионом с поясами. Надо подраться. Причём в ближайшее время. Потому что возраст идёт и у одного, и у другого. Я с удовольствием этот бой посмотрел бы.

Я один день анализирую и отдаю предпочтение одному боксёру, на другой день – другому. Я хорошо знаком с обоими. Поэтому буду болеть за хороший бокс», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.