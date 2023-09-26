Монсон рассказал, когда может пройти его реванш с Тактаровым по правилам ММА
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Реванш между прославленными ветеранами смешанных единоборств Олегом Тактаровым и Джеффом Монсоном может состояться в ноябре. Об этом рассказал сам Монсон. Изначально бойцы должны были встретиться 29 сентября, но противостояние отменили.
«Бой может пройти в ноябре», – приводит слова Монсона ТАСС.
В первом бою между Тактаровым и Монсоном, который проходил по правилам бокса, была зафиксирована ничья. По окончании поединка оба спортсмена выразили желание провести реванш и выявить лучшего в рамках боя по правилам смешанных единоборств.
В активе Тактарова в ММА 17 побед, пять поражений и две ничьих. Монсон в смешанных единоборствах провёл 80 поединков, 61 из которых завершился его победой.
Тактаров высказался о главной опасности Монсона:
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