Промоутер Фьюри заявил, что Нганну более сложный соперник, чем Чисора или Уайт

Боб Арум, промоутер Тайсона Фьюри, поделился мнением о предстоящем бое своего подопечного с бывший бойцом UFC Фрэнсисом Нганну, сравнив его с предыдущими соперниками Фьюри, Дереком Чисорой и Диллианом Уайтом.
«Абсолютно, это более опасный бой! Удар Нганну сильнее, чем у Чисоры или Диллиана Уайта. Когда ты не в лучшей форме и против тебя выходит такой панчер, тогда тебя могут и нокаутировать.
Нганну — потрясающий панчер, возможно, лучший панчер в истории UFC. Это будет действительно интересный бой. Будет очень занимательно наблюдать за ним», — сказал Арум в интервью Youtube-каналу Pro Boxing Fans.
Тайсон Фьюри провёл в 2022 году два победных боя: против Диллиана Уайта и Дерека Чисоры. Обоих бойцов он победил техническим нокаутом.
Бой против Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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