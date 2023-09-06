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Фрэнсис Нганну — Тайсон Фьюри, когда бой, кто фаворит, супертяжёлый вес, профессиональный бокс

Нганну пашет в зале, а Фьюри — пьёт и веселится. Цыгана ждёт поражение?
Игорь Некрасов
Фрэнсис Нганну — Тайсон Фьюри
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Похоже, Цыганский король хочет победить экс-чемпиона UFC без подготовки.

28 октября в Саудовской Аравии пройдёт уникальный боксёрский поединок. Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выйдет в ринг против дебютанта в профессиональном боксе. Правда, дебютант этот – экс-чемпион UFC в тяжёлом весе и один из самых опасных бойцов в мире Фрэнсис Нганну.

Как только об этом поединке было объявлено официально, Фьюри подвергся критике как в СМИ, так и в боксёрском сообществе. Ведь Тайсон вместо того, чтобы всё-таки договориться о поединке с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира, выбрал очень лёгкий вариант в виде Нганну, который никогда не дрался по правилам бокса.

«Буду ли я смотреть этот бой? Скорее всего, нет. Думаю, он получится скучным. Я сделал шаг в сторону, и тяжёлый вес в боксе сразу опустился на уровень ниже. Я бы даже сказал, что тяжёлый вес сдох», — цитирует экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера ESNews.

Фрэнсиса же, наоборот, многие поддержали и выразили ему уважение. Камерунец покидал UFC со скандалом, не сумев договориться с Даной Уайтом об условиях нового контракта. Экс-чемпион промоушена неоднократно заявлял, что получает в организации крайне мало и что мечтает провести денежный поединок в боксе. Мечта сбылась: за бой с британцем получит столько, сколько не получил за всю карьеру в UFC.

Конечно, Фьюри выглядит в этом бою явным фаворитом. Букмекеры не оставляют Нганну никаких шансов, да и многие эксперты из области профессионального бокса не видят, за счёт чего Фрэнсис может победить.

Но Нганну, кажется, это вообще не интересует. Экс-чемпион UFC серьёзно подходит к предстоящему поединку и практически сразу же после официального объявления приступил к тренировкам. Более того, Нганну умудрился затащить в свою команду не кого-нибудь, а одного из самых известных боксёров за всю историю спорта – Майка Тайсона. Да, Железный Майк согласился помогать Фрэнсису готовиться к его первому поединку по боксу, и Майк действительно верит в то, что Нганну способен сотворить сенсацию.

«Тайсон Фьюри падал в нокдаун после удара маленького парня на старте карьеры. А Фрэнсис бьёт как… Я даже не знаю, с кем его сравнить. Он настоящий атлет и быстро перемещается. Плюс ему нужно попасть все один или два раза. Тайсон ещё никогда не находился в ринге с тем, кто умеет бить настолько мощно», — сказал Майк Тайсон в подкасте на своём канале.

Никто не верит в шансы Нганну в бою с Фьюри:
«Ноль шансов, это разный класс». Почему никто не верит, что Нганну вырубит Фьюри?
«Ноль шансов, это разный класс». Почему никто не верит, что Нганну вырубит Фьюри?

Цыганский король же, похоже, не особо готовится к предстоящему поединку. Фьюри не часто выкладывает видео с тренировок, не рассказывает о тренировочном процессе, зато не скрывает, что позволяет себе употреблять алкоголь. Но в социальных сетях и в трэш-токе Тайсон, как всегда, на высоте. Сначала он высмеял совместные тренировки Нганну и Железного Майка.

«Приятно видеть, что ты усердно тренируешься, Фрэнсис. Тебе это точно понадобится. Не имеет значения, что тебя тренирует великий Майк Тайсон. Да хоть Мохаммед Али и Брюс Ли! Ты всё равно будешь нокаутирован в Королевстве», — написал в своих социальных сетях Тайсон Фьюри.

А позже, конечно, не смог обойти стороной поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа, а именно – эпизод со спорным ударом Дюбуа в корпус украинца. Фьюри выложил в социальных сетях фотографию, где высоко натянул шорты, отметив при этом на фотографии Усика.

ТАЙСОН ФЬЮРИ

ТАЙСОН ФЬЮРИ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАЙСОНА ФЬЮРИ

Получается, что, пока Нганну впахивает в зале, да ещё и с таким легендарным помощником, Фьюри попросту прохлаждается в ожидании лёгкой победы и огромного чека, при этом не забывая и про Усика. Возможно, Фьюри даже слишком легкомысленно относится к поединку с Нганну, а ведь против него в ринг выйдет человек, который одним ударом может потушить свет любому. И если Тайсон в этом поединке проиграет, то разговоры о бое с Усиком можно будет отложить как минимум на год, а при худшем сценарии мы так и не увидим этот поединок.

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