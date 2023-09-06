Нганну пашет в зале, а Фьюри — пьёт и веселится. Цыгана ждёт поражение?

28 октября в Саудовской Аравии пройдёт уникальный боксёрский поединок. Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выйдет в ринг против дебютанта в профессиональном боксе. Правда, дебютант этот – экс-чемпион UFC в тяжёлом весе и один из самых опасных бойцов в мире Фрэнсис Нганну.

Как только об этом поединке было объявлено официально, Фьюри подвергся критике как в СМИ, так и в боксёрском сообществе. Ведь Тайсон вместо того, чтобы всё-таки договориться о поединке с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира, выбрал очень лёгкий вариант в виде Нганну, который никогда не дрался по правилам бокса.

«Буду ли я смотреть этот бой? Скорее всего, нет. Думаю, он получится скучным. Я сделал шаг в сторону, и тяжёлый вес в боксе сразу опустился на уровень ниже. Я бы даже сказал, что тяжёлый вес сдох», — цитирует экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера ESNews.

Фрэнсиса же, наоборот, многие поддержали и выразили ему уважение. Камерунец покидал UFC со скандалом, не сумев договориться с Даной Уайтом об условиях нового контракта. Экс-чемпион промоушена неоднократно заявлял, что получает в организации крайне мало и что мечтает провести денежный поединок в боксе. Мечта сбылась: за бой с британцем получит столько, сколько не получил за всю карьеру в UFC.

Конечно, Фьюри выглядит в этом бою явным фаворитом. Букмекеры не оставляют Нганну никаких шансов, да и многие эксперты из области профессионального бокса не видят, за счёт чего Фрэнсис может победить.

Но Нганну, кажется, это вообще не интересует. Экс-чемпион UFC серьёзно подходит к предстоящему поединку и практически сразу же после официального объявления приступил к тренировкам. Более того, Нганну умудрился затащить в свою команду не кого-нибудь, а одного из самых известных боксёров за всю историю спорта – Майка Тайсона. Да, Железный Майк согласился помогать Фрэнсису готовиться к его первому поединку по боксу, и Майк действительно верит в то, что Нганну способен сотворить сенсацию.

«Тайсон Фьюри падал в нокдаун после удара маленького парня на старте карьеры. А Фрэнсис бьёт как… Я даже не знаю, с кем его сравнить. Он настоящий атлет и быстро перемещается. Плюс ему нужно попасть все один или два раза. Тайсон ещё никогда не находился в ринге с тем, кто умеет бить настолько мощно», — сказал Майк Тайсон в подкасте на своём канале.

Цыганский король же, похоже, не особо готовится к предстоящему поединку. Фьюри не часто выкладывает видео с тренировок, не рассказывает о тренировочном процессе, зато не скрывает, что позволяет себе употреблять алкоголь. Но в социальных сетях и в трэш-токе Тайсон, как всегда, на высоте. Сначала он высмеял совместные тренировки Нганну и Железного Майка.

«Приятно видеть, что ты усердно тренируешься, Фрэнсис. Тебе это точно понадобится. Не имеет значения, что тебя тренирует великий Майк Тайсон. Да хоть Мохаммед Али и Брюс Ли! Ты всё равно будешь нокаутирован в Королевстве», — написал в своих социальных сетях Тайсон Фьюри.

А позже, конечно, не смог обойти стороной поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа, а именно – эпизод со спорным ударом Дюбуа в корпус украинца. Фьюри выложил в социальных сетях фотографию, где высоко натянул шорты, отметив при этом на фотографии Усика.

ТАЙСОН ФЬЮРИ Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАЙСОНА ФЬЮРИ

Получается, что, пока Нганну впахивает в зале, да ещё и с таким легендарным помощником, Фьюри попросту прохлаждается в ожидании лёгкой победы и огромного чека, при этом не забывая и про Усика. Возможно, Фьюри даже слишком легкомысленно относится к поединку с Нганну, а ведь против него в ринг выйдет человек, который одним ударом может потушить свет любому. И если Тайсон в этом поединке проиграет, то разговоры о бое с Усиком можно будет отложить как минимум на год, а при худшем сценарии мы так и не увидим этот поединок.