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Умар Кремлёв призвал МОК направить свои доходы спортсменам и национальным федерациям

Умар Кремлёв призвал МОК направить свои доходы спортсменам и национальным федерациям
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв во время очередного заседания Федерации правовой защиты спорта предложил, каким образом Международному олимпискому коммитету (МОК) следует распоряжаться своими доходами.

«Задача руководителей федераций — защитить спортсменов, тренеров. Спортсмены должны принимать участие в соревнованиях с флагом и гимном, как это было сделано в Международной ассоциации бокса. В МОК давно забыли, для кого они работают, они решили, что это их бизнес. Но миллиарды, которые зарабатывает МОК, должны быть направлены национальным федерациям, спортсменам», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Федерация правовой защиты спортсменов была создана в июне 2021 года, её соучредителями стали Умар Кремлёв и правозащитница Екатерина Гордон.

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