«Очень стыдно, больше не ворую». А. Емельяненко рассказал, как грабил цветочника

Известный боец Александр Емельяненко рассказал о том, как совершил кражу по молодости.

«Дело было в Старом Осколе, был молодой. Отдыхали, хулиганили несколько дней подряд. Проезжали мимо цветочников. Стоим и торгуемся. Он говорит: «Нет, не продам. Хотите – покупайте». А нам надо было подешевле. Куда-то ехать в другое место неохота, а у него были самые нарядные цветы. Скинулись, отдали последние деньги. Пацаны пошли, а я остался.

Смотрю, а у продавца куртка, у которой много карманов. Один расстёгнутый, и там пачка пятитысячных купюр. А букет стоил где-то пять тысяч рублей. Подхожу к нему: «Слышишь, ты, иди сюда. Если бы я был один, без парней, то ты бы отсюда пешком не ушёл». А сам двумя пальцами полез в карман и достал пачку.

Садимся в машину. Достал при пацанах пачку пятитысячных. В итоге поделили на троих. Мне очень стыдно, что украл у цветочника деньги. Так поступать нехорошо. Больше не ворую», — заявил Емельяненко на передаче «Я себя знаю».