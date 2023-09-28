Эдуард Вартанян отказался от предложения выступать в АСА

Асланбек Бадаев, вице-президент организации АСА, проводящей турниры по смешанным единоборствам, прокомментировал продление соглашения с Эдуардом Вартаняном, который является чемпионом промоушена в лёгкой весовой категории.

На вопрос одного из болельщиков о том, появилась ли информация по Эдуарду Вартаняну, вице-президент АСА ответил в своём телеграм-канале: «Не договорились».

Всего на счету Вартаняна 29 поединков в смешанных единоборствах, из которых 25 он завершил победами. В рамках промоушена АСА Вартанян провёл 15 поединков и победил в 13 из них, последняя победа — техническим нокаутом против Артёма Резникова на АСА 159, состоявшемся в июне 2023 года.

АСА — российская промоутерская компания, основанная в 2014 году, которая проводит бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу.