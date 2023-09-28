Алексей Тищенко дал прогноз на поединок Мурата Гассиева и Отто Валлина

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Муратом Гассиевым и Отто Валлиным.

«Мурат является фаворитом в этом бою. Мне кажется, он должен побеждать достаточно легко. У этого поединка есть особенность, что Валлин проигрывал только Тайсону Фьюри. Бой будет непростым, но Мурат должен его проходить. Если он претендует на звания и титулы, то должен побеждать. Надеемся, что досрочно — чтобы нанести сопернику первое досрочное поражение в карьере. И это тоже может стать заявкой на чемпионский бой», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.