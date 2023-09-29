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Альварес резко высказался в адрес Тедди Атласа, назвавшего его переоценённым

Альварес резко высказался в адрес Тедди Атласа, назвавшего его переоценённым
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес отреагировал на недавние слова в своей адрес от известного американского тренера Тедди Атласа. Ранее Атдас заявил, что Альварес – переоценённый боксёр.

«Этот парень просто ненормальный. Чертовски сумасшедший. Кто-то думает, что он разбирается в боксе? Чёрт возьми», — приводит слова Альвареса Boxing-Social.

На счету Альвареса 63 боя, в которых он одержал 59 побед (39 побед нокаутом), потерпел два поражения, и ещё два поединка с его участием завершились вничью. В последнем бою он встречался с Джоном Райдером и победил его единогласным решением судей.

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