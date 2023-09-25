Сауль Альварес — Джермелл Чарло: супербой в Лас-Вегасе за пять чемпионских поясов. LIVE

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) состоится бойцовский вечер. Его главным событием станет поединок, в котором в ринге сойдутся Сауль Альварес и Джермелл Чарло. Соперники оспорят титулы в суперсредней категории (до 76,2 кг), которые принадлежат мексиканцу. Канело имеет профессиональный рекорд 59-2-2. После поражения от Дмитрия Бивола он успел победить Геннадия Головкина и Джона Райдера. Чарло (35-1-1) в последний раз уступал 22 декабря 2018. Тогда на его пути встал Тони Харрисон.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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