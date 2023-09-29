Экс-чемпион АСА Расулов назвал топ-5 российских тяжеловесов

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Бывший чемпион АСА в тяжёлом весе Салимгерей Расулов назвал лучших, на свой взгляд, российских тяжеловесов на данный момент.

«Топ-5 российских тяжеловесов на данный момент… Даже не знаю, кого поставить в этот список. Али Исаев, Сергей Павлович, Толя Малыхин, Евгений Гончаров, (Шамиль) Газиев. Вообще много хороших тяжей», – сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Салимгерей Расулов (23-9) свой следующий бой проведёт на турнире АСА 164 в Грозном 4 октября, соперником представителя Бахрейна российского происхождения станет бразилец Карлос Фелипе (12-2).

Сергей Павлович показал, как готовится к следующему бою в UFC:

Ранее стало известно, что Газиев после подписания контракта с UFC запросил поединок на турнире с Джоном Джонсом.