Газиев после подписания контракта с UFC запросил поединок на турнире с Джоном Джонсом

Дагестанский тяжеловес Шамиль Газиев заявил о своём желании провести дебютный поединок в UFC в одном турнире с Джоном Джонсом.

Напомним, американец на турнире UFC 295 будет защищать титул в поединке со Стипе Миочичем.

«Я бы хотел попросить UFC, чтобы они дали мне бой на турнире, где будет драться Джон Джонс. Если UFC даст мне шанс, я с радостью открою этот исторический турнир», – сказал Газиев на пресс-конференции.

33-летний Газиев досрочно победил Грега Веласко в первом раунде. Российский боец, выступающий за Бахрейн, отправил соперника в нокдаун ударом справа, после чего перевёл бой в партер и выиграл удушающим приёмом.

Газиев тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова и имеет результат 11-0 в ММА.