Боб Арум поделился информацией о гонораре Тайсона Фьюри за бой с Александром Усиком
Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о гонораре британца за бой за звание абсолютного чемпиона мира с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF украинцем Александром Усиком.
«Очевидно, что дата боя не будет объявлена до 28 октября, потому что Тайсон может попасть в ловушку или повредить руку.
Но когда этот бой закончится – я знаю, что Усик приедет туда – тогда будет объявлена фактическая дата их поединка. Насколько я понимаю, он пройдёт на той же арене, что и бой Фьюри и Нганну.
Если бы вы сказали Тайсону, что он заработает за бой с Усиком $100 млн, он бы сильно разозлился. Потому что и он и я уверены, что он заработает за этот поединок гораздо больше», — приводит слова Арума Boxing-social.
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