Боб Арум поделился информацией о гонораре Тайсона Фьюри за бой с Александром Усиком

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о гонораре британца за бой за звание абсолютного чемпиона мира с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF украинцем Александром Усиком.

«Очевидно, что дата боя не будет объявлена ​​до 28 октября, потому что Тайсон может попасть в ловушку или повредить руку.

Но когда этот бой закончится – я знаю, что Усик приедет туда – тогда будет объявлена ​​фактическая дата их поединка. Насколько я понимаю, он пройдёт на той же арене, что и бой Фьюри и Нганну.

Если бы вы сказали Тайсону, что он заработает за бой с Усиком $100 млн, он бы сильно разозлился. Потому что и он и я уверены, что он заработает за этот поединок гораздо больше», — приводит слова Арума Boxing-social.