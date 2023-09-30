Штырков: если Вартанян ушел из АСА, значит есть веские причины

Топовый полутяжеловес Иван Штырков предположил, что за уходом Эдуарда Вартаняна из АСА кроются веские причины.

«Если Вартанян решил не продолжать карьеру в АСА, значит на, то есть конкретные причины. Может быть личные, может быть профессиональные, может быть и то, и другое.

Он вправе выбирать свой путь. И безусловно, решение покинуть АСА не только за Эдуардом, а за его большой командой, с которой он видит свое будущее и знает о настоящем намного лучше, чем СМИ и критики.

Я желаю ему удачи и уверен, что он сделает правильный для себя выбор!», – сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Всего на счету Вартаняна 29 поединков в смешанных единоборствах, из которых 25 он завершил победами. В рамках промоушена АСА Вартанян провёл 15 поединков и победил в 13 из них, последняя победа — техническим нокаутом против Артёма Резникова на АСА 159, состоявшемся в июне 2023 года.

Напомним, вчера, 29 сентября, появилась информация о том, что Вартанян не стал подписывать новый контракт с ACA.