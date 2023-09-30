Тренер Бетербиева: Артур чувствует себя хорошо, в октябре будет работать в полном контакте

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, рассказал о состоянии своего подопечного после перенесённой операции.

«Артур чувствует себя очень хорошо. Он возобновил тренировки и должен быть в порядке, чтобы начать работать в полном контакте к концу октября. Мы не испытываем никакого сожаления от переноса боя, это часть нашей работы, теперь мы с нетерпением ждём», — приводит слова Рэмси BoxingScene.

В конце июля появилась информация, что бой Артура Бетербиева и Каллума Смита, который был запланирован на 19 августа, отложен по причине болезни россиянина. У 38-летнего боксёра была диагностирована костная инфекция челюсти, поэтому Бетербиев в срочном порядке был прооперирован.