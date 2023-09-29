Гвоздик — о поражении в бою с Бетербиевым: победил тот, кто лучше, он монстр

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), украинец Александр Гвоздик признал, что россиянин Артур Бетербиев был лучше в поединке 2019 года, но высказал мнение, что сможет исправить былые ошибки.

«Я был впереди по оценкам двух судей. Если бы я подготовился должным образом… ведь я не был готов встретиться с Бетербиевым. Это моё оправдание. Победил тот, кто лучше. Он хороший боец. Монстр. Но я хочу доказать, что могу провести работу над ошибками, в том числе в плане кондиций.

Я не хочу никого недооценивать, но верю, что, когда раскрою свой потенциал, смогу стать лучшим. Я хотел бы сразиться с Бетербиевым, Биволом и Буатси», — приводит слова Гвоздика The Ring.

Гвоздик в 2019 году проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в десятом раунде.

Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои: