Итоги турнира PFL Europe 3: 2023 Playoffs

В ночь на 1 октября 2023 года в Париже (Франция) прошёл турнир по смешанным единоборствам PFL Europe 3, главным событием которого стал бой Седрика Думбе и Джордана Зебо.

В рамках турнира также прошли полуфиналы первого сезона в полутяжёлом, наилегчайшем и легчайшем дивизионах среди женщин, а также отборочные поединки к сезону 2024 года в PFL Europe.

Трансляции PFL доступны в Okko.

Результаты PFL Europe 3: 2023 Playoffs

Седрик Думбе (Франция) – Жордан Зебо (Франция) — победа Думбе техническим нокаутом в первом раунде;

Абдул Абдурагимов (Франция) – Кемуэль Оттони (Бразилия) — победа Абдурагимова сабмишеном в первом раунде;

Антони Саламон (Франция) – Якоб Недох (Словения) — победа Недоха техническим нокаутом в первом раунде;

Симеон Пауэлл (Англия) – Даниэль Ладеро (Испания) — победа Пауэлла единогласным судейским решением;

Дакота Дитчева (Англия) – Корнелия Хольм (Швеция) — победа Дитчевой техническим нокаутом в третьем раунде;

Язид Чучан (Франция) – Луиджи Вендрамини (Италия) — победа Чучана единогласным судейским решением;

Лауреано Старополи (Аргентина) – Баба Бонджуи Наджомбе (Того) — досрочная победа Старополи после первого раунда;

Франс Мламбо (ЮАР) – Франческо Нуцци (Франция) — победа Мламбо раздельным судейским решением;

Дилан Тюк (Ирландия) – Якуб Кашуба (Польша) — победа Кашубы единогласным судейским решением;

Джон Митчелл (Ирландия) – Гейсим Деруиш (Франция) — победа Митчелла единогласным судейским решением;

Али Талеб (Швеция) – Хуршед Кахоров (Германия) — победа Кахорова единогласным судейским решением.