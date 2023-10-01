Экс-чемпион UFC Орловский сказал, кто победит в бою Эдвардс — Ковингтон

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) белорус Андрей Орловский высказался о предстоящем поединке полусредневесов Леона Эдвардса и Колби Ковингтона, который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Хотелось бы, чтобы Эдвардс, но, по всей видимости, мерзопакостный Ковингтон замотает его своей борьбой. Хотя, долго он не дрался, все помнят, что мой кубинский товарищ [Хорхе Масвидаль] ему какой-то вред здоровью причинил. Так что посмотрим. Конечно, хотелось бы, чтобы победил Эдвардс, но мне кажется, победит Ковингтон», – сказал Орловский в социальных сетях.

Напомним, Эдвардс сразился за титул UFC с нигерийцем Камару Усманом в августе 2022 года и, проигрывая на судейских записках, нокаутировал соперника в пятом раунде. Реванш состоялся в марте, и на этот раз Эдвардс победил раздельным решением.