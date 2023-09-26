Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Леон Эдвардс начал подготовку к бою с Ковингтоном

Фото: Леон Эдвардс начал подготовку к бою с Ковингтоном
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс начал подготовку к поединку с американцем Колби Ковингтоном, который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Работа», — написал Эдвардс в социальных сетях.

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Леону Эдвардсу 32 года. Британец, являющийся уроженцем Ямайки, дебютировал как профессиональный боец MMA в 2011 году и в ноябре 2014-го впервые выступил в UFC, проиграв раздельным судейским решением.

В августе 2022 года Эдвардс сразился за титул UFC с нигерийцем Камару Усманом и, проигрывая на судейских записках, нокаутировал соперника в пятом раунде. Реванш состоялся в марте, и на этот раз Эдвардс победил раздельным решением.

Ранее Эдвардс прокомментировал организацию боя с Ковингтоном.

Материалы по теме
Леон Эдвардс прокомментировал организацию боя с Ковингтоном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android