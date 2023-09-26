Фото: Леон Эдвардс начал подготовку к бою с Ковингтоном

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс начал подготовку к поединку с американцем Колби Ковингтоном, который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).
«Работа», — написал Эдвардс в социальных сетях.
Фото: из личного архива Леона Эдвардса
Фото: из личного архива Леона Эдвардса
Фото: из личного архива Леона Эдвардса
Фото: из личного архива Леона Эдвардса
Леону Эдвардсу 32 года. Британец, являющийся уроженцем Ямайки, дебютировал как профессиональный боец MMA в 2011 году и в ноябре 2014-го впервые выступил в UFC, проиграв раздельным судейским решением.
В августе 2022 года Эдвардс сразился за титул UFC с нигерийцем Камару Усманом и, проигрывая на судейских записках, нокаутировал соперника в пятом раунде. Реванш состоялся в марте, и на этот раз Эдвардс победил раздельным решением.
Ранее Эдвардс прокомментировал организацию боя с Ковингтоном.
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