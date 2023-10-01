Атлас: у Канело достаточный авторитет, чтобы провозгласить себя величайшим

Известный тренер Тедди Атлас прокомментировал победу звёздного мексиканца Сауля Альвареса над американцем Джермеллом Чарло.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 1 октября, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Альвареса единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).

«Уважение Канело. Я не сомневался в его победе, но не думал, что это произойдёт в одностороннем бою. Он оказался слишком большим, сильным и агрессивным.

Несмотря на то что Канело не является величайшим мексиканцем в истории, он был и остаётся великолепным бойцом для своего времени. И нужно отдать ему должное. У него достаточный авторитет, чтобы провозгласить себя величайшим, и вы будете изгоем, если не согласитесь», — написал Атлас в социальных сетях.