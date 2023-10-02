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«Игра в одни ворота». Тимофей Цзю отреагировал на бой Альварес — Чарло

«Игра в одни ворота». Тимофей Цзю отреагировал на бой Альварес — Чарло
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Австралийский боец с русскими корнями Тим Цзю высказался по поводу поединка между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

«Честно говоря, мне показалось, что игра была в одни ворота. Мне показалось, что Чарло просто выживал. Он много работал в защите, но он так и не сделал бой конкурентным. Даже когда его тренер говорил, что он проигрывает бой, нужно выходить и действительно идти на него. Он вообще не давил, не прессинговал, просто двигался назад», – приводит слова Цзю Fox Sports.

Джермелл Чарло проиграл свой бой согласно единогласному судейскому решению. Таким образом, Сауль Альварес защитил пояса WBO, WBA, WBC и IBF во втором среднем весе.

Тимофей Цзю остаётся непобеждённым на профессиональной арене. Его следующий бой, против Брайана Мендосы, состоится 16 октября 2023 года.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?

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