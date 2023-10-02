«Если это был бой, он меня очень разочаровал». Беленький оценил поединок Альвареса и Чарло

Один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький дал комментарий по поводу поединка между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

«Считал, что бой пройдёт с преимуществом Альвареса, но такого перевеса я не ждал. Я ждал борьбы, а её не было. Чарло вышел, попробовал что-то сделать, а потом сказал: «Мама дорогая, что я могу?» После второго раунда он вёл бой на выживание. Он пытался что-то предпринять в одном раунде, а всё остальное время ничего не делал. Альварес правильно сказал, что Чарло и не пытался выиграть бой. Это даже не бой был, а спарринг. Если это был бой, он меня очень разочаровал», — сказал Беленький в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.