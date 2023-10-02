«Я такой же боец». Махачев отреагировал на недовольство Оливейры их реваншем

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев отреагировал на высказывания бразильца Чарльза Оливейры, неоднократно намекавшего, что их реванш пройдёт в неравных условиях, поскольку состоится в Арабских Эмиратах.

«Чарльз, я просил о бое летом в США, но у UFC были другие планы. Я такой же боец UFC, как и ты. Никогда не ставил условия UFC и дрался там, где мне предлагали. Мой последний бой состоялся в Австралии на заднем дворе претендента. Так что всё, что ты говоришь, не имеет смысла», — написал Махачев в социальных сетях.

Напомним, титульный реванш между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

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