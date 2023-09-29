Оливейра — о бое с Махачевым на UFC 294: я заберу свой пояс

Известный бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем реванше с нынешним чемпионом промоушена в этом весе Исламом Махачевым. Поединок состоится 21 октября на турнире UFC 294. У Оливейры поинтересовались, справедливо ли, что реванш вновь будет проходить в Абу-Даби (ОАЭ).

«Мне необязательно думать, справедливо ли это. Таковы правила этой игры. Определяет их чемпион. Но я заберу свой пояс, где бы он ни был», — сказал Оливейра на канале James Lynch в YouTube.

Напомним, первый бой Махачева и Оливейры проходил на UFC 280 22 октября прошлого года. Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта.

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