Фроч: Фьюри снесёт Нганну голову, самый лёгкий спарринг в его жизни

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч категорично высказался о предстоящем боксёрском поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Послушайте, это чёртов спарринг, возможно, самый лёгкий, который когда-либо был у Фьюри. Мне плевать, что Нганну сильно бьёт, мул тоже бьёт сильно, но он никогда не сможет прицелиться.

Фьюри не будет переживать о том, что может пропустить чудовищный удар, я видел Нганну на лапах, и он выглядел ужасно. Он выглядел, как и должен выглядеть абсолютный новичок: медленный, неуклюжий и зажатый. Как он доберётся до Фьюри? Ему снесут голову», — приводит слова Фроча Best Gambling Sites.