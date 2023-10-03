«Тяжело огребал». Усман Нурмагомедов рассказал о спаррингах с Хабибом перед боем с Гэтжи

Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов рассказал, как он помогал экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову подготовиться к защите титула в поединке с Джастином Гэтжи.

«Тяжело было, тяжело я огребал тогда.

Его финальная атака тогда началась с того, что Хабиб подхватил лоу-кик, перевёл и задушил. Мы это отрабатывали, конечно. Он это подготавливал», — приводит слова Усмана «Матч ТВ».

В последнем поединке, который состоялся на Bellator 292, Нурмагомедов встречался c представителем США Бенсоном Хендерсоном. Бой закончился победой Усмана удушающим приёмом в первом раунде. В активе Нурмагомедова 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед, восемь из них были добыты нокаутами.

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