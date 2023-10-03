Усман Нурмагомедов отреагировал на желание Милохина драться с кем-то из братьев Хабиба

Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов отреагировал на желание известного блогера Данилы Милохина подраться с кем-то из братьев Хабиба.

«Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю», — ранее сказал Милохин.

«Я даже не знаю, что на это ответить. У Хабиба два брата, непобеждённые: у одного 16, у другого 17–0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место, и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба или упоминают меня или брата (Умара), чтобы быть в хайпе. Видимо, этот человек сделал то же самое», — приводит слова Усмана «Матч ТВ».

Все братья Хабиба. Как в них разобраться?