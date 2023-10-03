Биспинг обратился к Оливейре перед его боем с Махачевым

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг обратился к бразильцу Чарльзу Оливейре перед его поединком с россиянином Исламом Махачевым.

«Чарльз должен бить много джебов и прямых ударов, а также бить ногами. Он должен много кружить и быть лёгким на ногах. Ему нужно избегать клинчей, не давать сопернику слишком много шансов и не выкидывать никаких глупостей вроде коленей в прыжке с дистанции», – приводит слова Биспинга BJ Penn.

Напомним, титульный реванш между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294. Первый бой Махачева и Оливейры проходил на UFC 280 22 октября прошлого года. Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта.

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