Де ла Хойя после боя Канело — Чарло: бокс медленно умирает

Олимпийский чемпион 1992 года по боксу Оскар де ла Хойя опубликовал новый пост в социальных сетях после поединка Сауля Альвареса с Джермеллом Чарло.

«Бой Канело и Чарло был просто невероятно скучным! Они просто вышли за чеком. Как я и говорил, Канело закидывал мощные удары и выиграл очень легко. Послушайте, если мы хотим сохранить бокс, то нам нужно проводить супербои. Каждый раз! Я обращаюсь к промоутерам Эдди Хирну, Элу Хейману, Бобу Аруму — нам нужно объединиться! Нам нужно что-то делать, потому что бокс может умереть! Я призываю вас выйти и начать делать хоть что-то.

Мы наблюдаем, как бокс медленно умирает. Я призываю всех промоутеров объединиться и сделать бои, которые хотят видеть фанаты. Я устал от того, что бойцы сражаются за деньги, давайте начнём сражаться за наследие!» — сказал де ла Хойя.