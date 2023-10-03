Стало известно, когда состоится следующий бой Александра Емельяненко

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт следующий бой в этом году, сообщил менеджер спортсмена Никита Бурчак.

«Саша бодр и активен, рвётся в бой, но понимает, что реабилитация должна пройти полностью. Полный курс – полгода. Реабилитация проходит отлично, плюс плечо практически восстановилось. Как мы уже говорили, по нашим планам проведение поединка в ноябре и/или в декабре», – приводит слова Бурчака «Матч ТВ».

В последнем бою, который состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Емельяненко встречался с представителем поп-ММА Евгением Ершовым. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Александр победил за счёт болевого приёма во втором раунде. В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.