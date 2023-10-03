Усман Нурмагомедов рассказал, как он познакомился с Хабибом

Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов рассказал о том, как он впервые увидел своего брата Хабиба.

«Он же вырос в Махачкале и старше меня на десять лет. Когда они переехали из села, я только начал ходить в школу. Помню, что в детстве пешком шёл к своему дядьке, там 100–150 метров, одна машина мимо проезжала, и они хотели меня испугать. Приоткрыли дверь, типа, мы тебя сейчас увезём. В этой машине был Хабиб, так и познакомились», — приводит слова Усмана «Матч ТВ».

В последнем поединке, который состоялся на Bellator 292, Нурмагомедов встречался c представителем США Бенсоном Хендерсоном. Бой закончился победой Усмана удушающим приёмом в первом раунде. В активе Нурмагомедова 17 поединков в ММА, в которых он одержал 17 побед, восемь из них были добыты нокаутами.

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