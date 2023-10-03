Тони Фергюсон: у меня никогда не было мысли завершить карьеру

Американский боец UFC Тони Фергюсон ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в случае поражения в предстоящем бою с Пэдди Пимблеттом.

«Я не готов уходить на пенсию. Я ещё не думал об этом… Конечно, нелегко выходить в клетку и делать то, что мы делаем, для этого нужны яйца. Я счастлив, что до сих пор могу этим заниматься, и у меня никогда не было мысли завершить карьеру.

Я не умею ничего другого, кроме как драться и побеждать, но умею и проигрывать. Я не люблю проигрывать. Я чертовски ненавижу проигрывать, но я знаю, как с этим справляться. Мне не нравится быть обиженным неудачником, я хочу встать и продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Фергюсона MMA News.

Поединок между Фергюсоном и Пимблеттом пройдёт на турнире UFC 296 16 декабря.