Фергюсон: перестал верить в себя на долгое время

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон в преддверии поединка с британцем Пэдди Пимблеттом, рассказал о проблемах, возникших в его профессиональной карьере, объяснив их причинах.

«На долгое время я перестал верить в себя. Это на 90% ментально, а оставшееся — физическое. Я вернулся к основам и снова обрёл любовь к спорту», — сказал Фергюсон в интервью MMA Fighting.

Всего в UFC Фергюсон провёл 22 поединка, в которых потерпел 7 поражений. Все свои 6 последних боёв он проиграл, последний — ветерану UFC Бобби Грину.

На счету Пимблетта 4 победы из 4 в рамках промоушена. Последняя — над Джаредом Гордоном в декабре 2022 года.

Поединок Фергюсона и Пимблетта пройдёт 16 декабря 2023 года на UFC 296.