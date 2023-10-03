Биспинг — о бое Фергюсон — Пимблетт: у Тони хорошие шансы, он сильнее и лучше в борьбе

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке между британцем Пэдди Пимблеттом и американцем Тони Фергюсоном.

«Если Фергюсон сможет победить Пэдди Пимблетта, то я думаю, что ему следует продолжать карьеру. Я считаю, что у Пэдди есть несколько способов победить его. Во-первых, он быстрее. Он, вероятно, сможет сравниться с ним по джиу-джитсу, это точно, Тони предстоит тяжёлый бой.

Но я не знаю, проиграет ли он. Вот что я вам скажу: я думаю, что у Тони Фергюсона очень, очень хорошие шансы в этом бою. Я думаю, что он сильнее, чем Пэдди. Я думаю, что его джиу-джитсу, вероятно, так же хорошо, если не лучше, и он лучший борец. Так что время покажет», — приводит слова Биспинга MMA News.