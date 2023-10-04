О'Мэлли: Пимблетт окажется в проигрышной ситуации при любом исходе боя с Фергюсоном

Чемпион UFC в лёгком весе Шон О'Мэлли рассказал о риске Пэдди Пимблетта остаться в проигрышном поражении даже в случае его победы в предстоящем поединке с бывшим чемпионом промоушена Тони Фергюсоном.

«Моя первоначальная реакция была такой: «Чёрт возьми, это в любом случае проигрышная ситуация для Пэдди». Он может выйти и победить Тони действительно хорош, но находится на серии из шести поражений. Поэтому, победив, он не получит признания за победу над чёртовым Тони Фергюсоном.

Это будет тяжёлый бой. 100%, Тони может его выиграть. И потерпеть поражение от него… Это по-прежнему Тони, но тот ли этот Тони?» — сказал О'Мэлли в видео на своём Youtube-канале.

Бой Пимблетта и Фергюсона состоится 16 декабря на ивенте UFC 296.