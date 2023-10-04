Махачев: если я буду следовать плану, то легко смогу победить Оливейру ещё раз

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался по поводу предстоящего поединка с Чарльзом Оливейрой.

«Наш первый бой напоминает ему о том времени, когда он сдался. Когда он смотрит этот бой, он вспоминает всё, что там произошло. Он пытался давить на меня, наносить удары, но, когда у него нет страховки, он просто сдаётся.

Этот бой интересен людям, все хотят увидеть этот поединок снова. Но если я буду следовать плану, то смогу легко победить этого парня ещё раз. Я верю в это», — приводит слова Махачева ESPN.

Напомним, первый бой Махачева и Оливейры проходил на UFC 280 22 октября прошлого года. Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта. Титульный реванш между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.