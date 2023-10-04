Абдул-Азиз Абдулвахабов остановил Мухаммеда Кокова в главном бою ACA 164

Завершился главный поединок турнира по смешанным единоборствам ACA 164, прошедшего сегодня, 4 октября, в Грозном. Чемпион промоушена в лёгком весе (до 70 кг) Абдул-Азиз Абдулвахабов встретился с Мухаммедом Коковым.

В середине второго раунда Абдулвахабов прижал соперника к клетке и, опустив его правую руку ударом по печени из клинча, ударил накоротке локтём, после чего Коков осел на пол. Претендент попытался спастись, однако был осыпан градом ударов в партере, и после затяжного добивания рефери остановил поединок.

Абдул-Азизу Абдулвахабову 34 года. Боец выступает в качестве профессионала с 2011 года и является бывшим чемпионом ACB в лёгком весе. В сентябре 2020 года завоевал титул ACA, победив единогласным решением соотечественника Александра Сарнавского.