Аспиналл заявил, что их бой с Павловичем стал бы самым захватывающим в тяжёлом дивизионе

Англичанин Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, заявил, что его бой с россиянином Сергеем Павловичем является самым ожидаемым событием в их дивизионе промоушена.

«Если вы спросите меня, то я думаю, что моим следующим боем стал бы поединок с Сергеем Павловичем. Так оно и есть. Это идеальная ситуация — я и Павлович.

Думаю, это будет самый захватывающий бой в тяжёлом весе на данный момент. Кажется, у меня самое быстрое время нокаутов, а у него второе, и это дико круто! Отправьте нас обоих в клетку — и посмотрим, что произойдёт. Это будет абсолютное безумие», — сказал Аспиналл официальному сайту UFC.

У обоих бойцов по семь поединков в промоушене, в которых они потерпели по одному поражению. Каждую свою победу тяжеловесы одерживали нокаутами. Кроме того, за 12 выигранных боёв у них 11 побед на двоих в первых раундах.